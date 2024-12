Gol, tanti. Così come le soluzioni per arrivare a colpire le avversarie. Inter e Atalanta comandano in classifica anche grazie ad attacchi potentissimi: quello di Inzaghi supera quello di Gasperini in campionato per una rete appena, 40 contro 39. Macchine da gol.

A Milano c'è Thuram che guida la truppa a quota 11, una in meno dell'atalantino Retegui. Gli alfieri sono Lautaro (5) e Lookman (8). Ma a impressionare - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - è la facilità di entrambe le squadre di mandare giocatori differenti a referto. Basti pensare all'Inter, 6 volte in gol con la Lazio con 6 marcatori diversi.

Segnano un po' tutti: difensori, esterni, mezzali... Sull'Inter: "La manovra interista è già fluida e partecipativa. Può contare sugli inserimenti dei centrocampisti - Mkhitaryan, Barella, Frattesi, lo stesso Calhanoglu - come Gasp ha quelli di Ederson e Pasalic, ma in più Inzaghi ha il supporto degli esterni. Dimarco, in particolare, che ha già provveduto a segnare 3 gol ed è anche il giocatore della Serie A con più tocchi sulla trequarti offensiva, davanti a Lookman. In questo contributo non va sottovalutata la partecipazione quasi costante su quel lato da parte di Bastoni, che permette a Dimarco di alzarsi e stringersi come un attaccante aggiunto. Alla Lookman, diremmo. La forza dell’Inter è anche questa. Soprattutto considerando che sull’altro lato Dumfries aggiunge alla corsa da quattrocentista una presenza fisica in area che sulle frequenti combinazioni da un lato all’altro ha un certo peso, vedi lo stacco di testa vincente contro la Lazio che ha portato a tre il suo conto stagionale".