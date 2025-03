Atalanta e Inter coinciderà anche con il duello in panchina tra i due allenatori, Gian Piero Gasperini e Simone Inzaghi. E "oggi lo scontro diretto si vive così, sul filo sottile dei nervi tra due panchine che non si amano poi troppo: è colpa di vecchie ruggini che tornano sempre a galla - scrive La Gazzetta dello Sport -. Il ruvido Gasp contro il più mite Simone, un “picconatore” convinto contro un aziendalista dichiarato. Il rispetto non mancherà, ma l’amicizia è un’altra cosa".

La rivalità viene etichettata dalla rosea come "a senso unico dal 2022": finora negli incroci con l'Inter da ex le ha perse tutte, 7 su 7, e questa volta la posta in palio è alta. I due allenatori hanno aspetti in comune come la difesa a tre e il coinvolgimento degli esterni, mentre in fase d'attacco ci aprono scenari differenti.