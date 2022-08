Uno degli obiettivi di Simone Inzaghi è quello di far rendere al meglio Romelu Lukaku. In parole povere: fare con il belga lo stesso lavoro che fece con Immobile ai tempi della Lazio. "Inzaghi gli sta cucendo addosso giorno dopo giorno un vestito diverso, azzeccato per essere pronto in ogni occasione - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Traduzione: per non saltare neppure una partita, almeno dall’inizio. Il primo punto è l’aspetto fisico. Lukaku oggi, secondo i parametri a disposizione dello staff tecnico, è più o meno al 70% del suo top della forma. Questa è stata l’ultima settimana in cui l’Inter — e di conseguenza il centravanti — ha potuto mettere benzina dentro il serbatoio. Dalla prossima sarà discesa assoluta, una gara ogni tre giorni". Dunque, si prospetta una gestione oculata anche grazie alle alternative validissime in panchina. Sull'aspetto tattico, invece, l'obiettivo è far giocare il più possibile Lukaku faccia alla porta, anche con le difese schierate, per non ripetere l'errore di Tuchel. Il belga, poi, dovrà avere rifornimenti abbondanti e da questo punto di vista i piedi buoni non mancano di certo. Infine, fattore motivazione: a Milano, nell'Inter, Lukaku ha trovato il suo habitat naturale. Un re totale. Adesso deve riconquistare la fiducia di tutti dopo l'addio burrascoso di un anno fa e intende farlo con i tatti. Nessun problema ad Appiano, lì è stato riaccolto come se non fosse mai andato via. "Domani a Roma c’è il primo vero esame del campionato".