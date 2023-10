Alle 11.30, i club di Serie A si uniranno negli uffici milanesi della Lega per analizzare le offerte finali dei tre broadcaster interessati alla trasmissione del campionato italiano, a partire dall’estate 2024 e per un intero quinquennio. "Ai vari rappresentanti delle società verranno finalmente svelate le cifre proposte da Dazn, Sky e Mediaset. Se le trattative avranno portato a un rialzo delle offerte, almeno pari ai 925 milioni incassati oggi dalla A, verranno probabilmente accettate.

In caso contrario, si procederà con il Canale di Lega. Più difficile una soluzione mista in co-esclusiva: Canale Lega e Sky. Le proposte dei tre soggetti interessati resteranno valide fino al prossimo lunedì: per cui è probabile che i club si prendano una settimana per riflettere", si legge sulla Gazzetta dello Sport.