Presentate le offerte sui diritti tv italiani per il triennio Champions League 2024-2027. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, sono cinque le candidature: Sky in prima fila, poi si conferma Amazon Prime Video e Mediaset per l'offerta in chiaro. "Questa volta però si è fatta sotto pure la Rai: dopo i numeri fatti durante il Mondiale, nonostante la pesantissima assenza dell’Italia, i vertici della tv di Stato sono convinti che il calcio sia un asset importantissimo capace di dare frutti preziosi - spiega la rosea -.