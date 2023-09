Il derby di Milano del prossimo 16 settembre sarà a suo modo storico. Sì, perché Milan e Inter si sono affrontati per 16 volte avendo gli stessi punti, ma solo in una occasione le due squadre erano pure appaiate come prime in classifica. È successo il 4 febbraio 1962: 2-0 in trasferta dei nerazzurri, con lo scudetto poi vinto dai rossoneri. Quella volta, alla 24esima giornata, c’era pure la Fiorentina nel terzetto in vetta, per questo tra 12 giorni assisteremo a una sfida inedita da questo punto di vista. Lo evidenzia la Gazzetta dello Sport.