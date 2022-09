Adesso ci sarà bisogno di tutti, come dimostra il turnover in Champions. E allora dai prossimi impegni anche Acerbi potrebbe trovare l’esordio in nerazzurro a stretto giro, come scrive stamane la Gazzetta dello Sport. "Magari nella sfida di Udine prima della sosta: il centrale campione d’Europa con l’Italia scalpita, ha voglia di rimettersi in gioco e dimostrare all’Inter e ai suoi tifosi di meritare la fiducia che il tecnico ripone in lui - si legge -. Inzaghi, infatti, aveva fatto subito il nome di Acerbi alla società dopo l’addio di Ranocchia. E con un De Vrij ancora lontano dai livelli degli anni passati, Acerbi può giocarsi le sue carte".