Milan Skriniar è destinato a restare ancora all'Inter. Lo slovacco non ha mai forzato la mano per la cessione, nonostante la possibilità di triplicare l'ingaggio e la consapevolezza che la sua cessione sarebbe stata ossigeno per i conti del club. Una decisione che fa contenti tutti, dai tifosi alla famiglia, come evidenzia oggi La Gazzetta dello Sport.