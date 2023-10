Sandro Tonali, uno dei calciatori coinvolti nel caso scommesse che ha provocato l'ennesimo terremoto nel mondo del calcio italiano, ha deciso di collaborare con le due Procure, quella della Repubblica di Torino sul fronte penale e quella federale sul fronte sportivo. È chiaro che se il centrocampista è pronto a autodenunciarsi al procuratore Figc Giuseppe Chiné, evidenzia la Gazzetta dello Sport, tra le scommesse fatte ci sono anche quelle sul calcio, pratica vietata dall’articolo 24 del Codice di giustizia sportiva parla chiaro e punita pesantemente con almeno tre anni di squalifica, che può salire anche a cinque se venisse accertato che un giocatore ha scommesso su una partita della propria squadra.

Per l'ex Milan, spiega la rosea, la storia potrebbe però non essere altrettanto “semplice” a quella di Nicolò Fagioli, che dovrebbe arrivare a breve al patteggiamento: "Chiné ha aperto da giorni il fascicolo su Tonali (così come quello su Zaniolo), sta aspettando di ricevere le carte da Torino e soprattutto l’esito dell’analisi di smartphone e tablet. Il percorso potrebbe però avere un’accelerazione se il giocatore si autodenuncerà. A quel punto, così come avvenuto per Fagioli, il procuratore cercherà di avere le giuste risposte per chiarire la posizione del centrocampista del Newcastle. La confessione di Tonali da sola non basterà per avere un’idea di quella che potrà essere la sanzione. È necessario infatti che la sua versione combaci in toto con il materiale raccolto dalla Procura di Torino".

In tutta questa vicenda, la Federcalcio vuole dare un segnale forte, ecco perché per gli altri giocatori coinvolti gli sconti potrebbero essere meno generosi. "Per Fagioli l’intesa è praticamente raggiunta, anche perché si sta lavorando in perfetta sintonia con la Juve. Se anche Tonali cercherà il patteggiamento, gli verrà chiesto di andare nelle comunità che ospitano chi è dipendente dal gioco, per far sì che quest’ultimo scandalo si trasformi in un volano di positività anche verso il sistema calcio, troppo spesso considerato responsabile di ogni malaffare che ruota intorno al pallone", si legge.