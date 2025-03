"Il caso Bastoni: perché viene sempre sostituito?". Così titola la Gazzetta dello Sport oggi in prima pagina. Il difensore nerazzurro è sul podio (secondo posto) tra i giocatori più utilizzati in stagione, ma al contempo Inzaghi spesso e volentieri lo sostituisce nei secondi tempi.

Come sottolinea la rosea, è accaduto anche al Maradona. E puntualmente l'Inter ha subito gol. Per il tecnico è un titolarissimo, ha giocato 37 partite su 39 finora in stagione, ma è anche quello che poi più spesso va in panchina: 23 cambi da agosto a oggi, 18 dei quali in Serie A.

"Delle 10 reti incassate dall’Inter dal 76’ in poi in A, 5 sono maturate dopo l’uscita di Bastoni. Ridurre tutto a questo, però, sarebbe sbagliato, perché al di là della suggestione c’è la sostanza: nelle altre 13 occasioni in cui l’azzurro è stato sostituito l’Inter non ha preso gol. Allo stesso tempo, va sottolineato come le cose siano cambiate in peggio anche con Bastoni in campo (il 2-2 col Genoa al debutto, il 2-3 nel derby di Supercoppa, per fare qualche esempio). La verità, allora, come sempre sta in mezzo e soprattutto va contestualizzata: rinunciare a Bastoni in certe situazioni, come la ripresa in apnea dell’altro pomeriggio al Maradona, può tradursi in un rischio che l’Inter ha pagato", spiega la Gazzetta.