Tra i tanti duelli attesi stasera ci sarà anche quello tra capitani. Lautaro "contro" Zaccagni. Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, fin qui per il laziale è stata una stagione da ricordare, scandita da 6 gol e 4 assist spalmati tra campionato e coppe. Al contrario, il Toro cerca una scossa al di là dei numeri, non pessimi ma molto meno lusinghieri di quelli di un anno fa.

Lautaro è tornato vicino al top della forma, lo raccontano i dati fisici in possesso dello staff di Inzaghi - assicura la rosea -. Ma ha bisogno di un acuto, ora che ha ritrovato la gamba. "Ha bisogno di decidere un big match: quest’anno non gli è mai riuscito", si legge. In realtà, il capitano nerazzurro è stato decisivo proprio a Roma contro la Roma. E resta un big-match, al di là della situazione di classifica.