Tomas Palacios al Monza? Adesso è possibile, la pista si riapre. C'è un motivo: come spiega la Gazzetta dello Sport, è cambiato il regolamento durante la sessione invernale del calciomercato.

Dal Sud America arriva la novità: l'interista, fino a qualche giorno, fa era destinato a restare nerazzurro perché aveva messo piede in campo sia con l’Independiente Rivadavia sia con l’Inter in questa stagione. Il cambio di regola gli permette ora di lasciare i nerazzurri perché il conteggio delle due maglie verrà fatto d’ora in avanti sull’anno solare. Dunque si riapre la porta del Monza. Come spiega la rosea, i brianzoli si erano mostrati interessati fin dal principio della sessione invernale per poi fermarsi di fronte al divieto regolamentare.

Resta da capire se l'Inter, con Acerbi perennemente ai box, sia ancora dell'avviso di dare in prestito Palacios o se trattenerlo a Milano.