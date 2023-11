Brutta sorpresa per i giocatori al rientro negli spogliatoi dopo il pareggio di ieri sera a Torino. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, le docce dell'Allianz Stadium non funzionavano: poca pressione dell'acqua e quindi niente acqua calda. Guasto alle pompe.

I giocatori dell'Inter, di conseguenza, sono andati subito via in pullman senza lavarsi, rimandando tutto una volta tornati a Milano. "Dopo una partita senza particolari emozioni in campo, almeno alla fine un piccolo brivido per tutti", scherza la Gazzetta.