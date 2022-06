Vacanze... di lavoro per Romelu Lukaku. Il belga intende farsi trovare tirato a lucido da Inzaghi e così sta sgobbando come non mai anche in questi giorni di relax. "Nella sua tabella di avvicinamento al nerazzurro ci sono precise sedute: un’ora e 45 minuti tra pesi, palestra, corsa, resistenza e potenziamento tutte le mattine, con un solo giorno di riposo - racconta la Gazzetta dello Sport -. Il pomeriggio, invece, spesso si fatica in piscina, sempre sotto agli occhi degli specialisti. Rom si trascinava un piccolo problema alla caviglia dalla Nazionale, ma è stato superato del tutto: adesso non c’è il minimo dolore nel calciare. Alla fine della sessione, poi, il passaggio di rito a -160° per recuperare in fretta: assieme a Rom viaggia da anni, infatti, la macchina per la crioterapia".