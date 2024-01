Il Corriere della Sera comincia ad entrare nel "clima" della Supercoppa Italiana. Una competizione, quella che si giocherà da venerdì in Arabia Saudita, che vale 23 milioni per ognuna delle quattro edizioni previste, cifra impossibile da rifiutare anche se i primi ad essere perplessi sono stati alla fine proprio gli arabi.

L'agenda piena di eventi sportivi in Arabia, compresa la Dakar in corso, hanno fatto spostare la data per la (poca) gioia delle quattro squadre che dovranno recuperare anche una gara di campionato. In compenso 8 milioni andranno alla vincitrice e 5 alla seconda e quindi ogni discorso sul "prendi i soldi e scappa" (come ha detto Sarri) passa in secondo piano, viste le necessità economiche dei nostri club.

Sempre secondo il quotidiano la Lazio è l'avversaria più in forma per l'Inter in quella che sembra oggi una finale anticipata.