Il tema del nuovo stadio di Inter e Milan tiene banco sui quotidiani di oggi. Secondo il Corriere della Sera, "si allontana sempre di più il Piano A, quello che prevedeva la demolizione del Meazza e la costruzione della Cattedrale in comproprietà tra i due club. Otre alle legittime esigenze della società, sul destino del Meazza pende la minaccia del vincolo. Nel 2025 scattano i 70 anni dalla fine dei lavori del secondo anello e a quel punto non sarebbe più possibile demolire San Siro fino a che non venga espletata la verifica di interesse culturale. Solo al termine del procedimento si capirà se verrà apposto il vincolo o meno. Una spada di Damocle che rischia di affossare definitivamente il progetto della Cattedrale".