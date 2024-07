Il Corriere della Sera prova a delineare quelle che saranno alcune delle scelte di Luciano Spalletti per le prossime gare a settembre. Dovrebbero essere ai saluti sia Darmian che Jorginho. Da valutare Di Lorenzo, pur essendo un fedelissimo del ct.

Tra i possibili ingressi c'è anche Fabbian, al Bologna ma di proprietà dell'Inter, e altri giovani come Baldanzi, Prati, Casadei e Gnonto.

Alcuni uomini dell’Europeo, come il 34enne Darmian o il 32enne Jorginho sembrano ai saluti, anche Mancini non è in cima ai pensieri di Spalletti per la ripartenza. Da valutare invece Di Lorenzo, tra i peggiori in Germania ma figlio sportivo del c.t.: Bellanova di anni ne ha 24 e forse qualche minuto poteva anche giocarlo, viste le prestazioni del capitano del Napoli. Altrimenti anche i discorsi sul merito lasciano il tempo che trovano. Nell’ultimo campionato si sono messi in evidenza Fabbian del Bologna, Baldanzi alla Roma, Prati del Cagliari, tutti Under 21 come Casadei del Chelsea e Gnonto del Leeds, più giovane marcatore azzurro con Mancini.