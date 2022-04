La Nazionale italiana è pronta a ripartire da Gianluca Scamacca, attaccante di 23 anni che per molti viene indicato come il futuro dell’Inter ma anche degli azzurri. Come scrive il Corriere della Sera, l’alternanza tra Ciro Immobile e Andrea Belotti fin qui non ha pagato ed è ora necessario escogitare delle contromisure, preso atto dell’impossibilità di far rientrare nel giro Mario Balotelli. Mancini stima Scamacca e oggi contro la Turchia lo proverà nel cuore dell’attacco: sarà la terza presenza per lui, la prima da titolare. Spazio anche a Giacomo Raspadori al posto di Lorenzo Insigne, che contro la Macedonia dovrebbe aver chiuso il proprio ciclo in Nazionale. Occasione ghiotta anche per Nicolò Zaniolo, 8 presenze e due reti in azzurro, e Sandro Tonali. Resta il problema difesa, dove c’è solo Alessandro Bastoni: Rugani e Romagnoli si sono fermati, Gianluca Mancini non convince l’allenatore.