Uno dei temi d'attualità nel mercato dell'Inter è la situazione di Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro sta lavorando per un'uscita dai nerazzurri, ma c'è un dato importante che sottolinea oggi il Corriere della Sera: per il centrocampista non è ancora arrivata alcuna offerta ufficiale, né dalla Roma, né dal Napoli, entrambe interessate al ragazzo.