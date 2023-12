Il Corriere della Sera presenta oggi un focus sulla situazione dei giocatori infortunati nei campionati top in Europa. In vista del weekend ce ne saranno 109 ai box in Premier, 78 in A, 70 in Bundes, 45 nella Liga e 21 in Francia.

Tanti, troppi. Ma le società vanno verso calendari ancora più fitti, con il format della nuova Champions che prevede due gare in più nella prima fase mentre il Mondiale per club 2025 avrà 32 partecipanti. In più l'anno dopo ci sarà anche il Mondiale per nazionali aperto a 48 partecipanti, negli Stati Uniti e con un clima che sarà quello del '94, quando non mancarono proteste per il clima caldo e umido soprattutto nelle ore diurne. Il Mondiale per club, ad esempio, è stato contestato duramente dalla Fifpro, ma garantisce anche 50-60 milioni per la sola partecipazione...

L'unico rimedio, spiega il quotidiano, sembra essere il turnover come quello applicato da Inzaghi, ma i calciatori faticano ad accettarlo in alcuni casi e alla fine qualcuno (vedi Bastoni) si fa male lo stesso.