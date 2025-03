Ballottaggio in porta. Martinez ha confermato di essere qualcosa di più di un secondo, mentre Sommer è tornato a completa disposizione: chi sarà il titolare domani con il Monza? Secondo il Corriere dello Sport, lo svizzero è destinato a chiudere la stagione da primo portiere, ma domani potrebbe essere dato spazio ancora all'ex Genoa.

Per il resto, prevedibili diversi cambi. Dopo il rassicurante 2-0 di Rotterdam, l'obiettivo è arrivare al meglio al big match con l’Atalanta. Da capire, allora, se oltre a Thuram, domani sera, in attacco, riposerà anche Lautaro. Mentre a centrocampo dovrebbe toccare a Frattesi, insieme a Calhanoglu e Mkhitaryan. Si rivede in panchina Carlos Augusto.

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni; Arnautovic, Lautaro.