Parlando di campo, ieri ad Appiano gentile doppia seduta di allenamento con alcuni nerazzurri, tra i quali anche Robin Gosens, che ne hanno svolta una con i compagni e una da soli per precauzione. Come riferisce il Corriere dello Sport, a parte ha lavorato anche Milan Skriniar "che, ora più che mai, non sarà rischiato: serve al top per il 13 agosto a Lecce - si legge -. Più probabile che esordisca il 30 a Cesena contro il Lione, ma non va esclusa al 100% una convocazione per sabato a Lens. Clinicamente è guarito e l'intensità delle sue sedute è discreta, ma ancora la condizione non è ottimale".