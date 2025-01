Rischio beffa di mercato per l'Inter, almeno secondo il Corriere dello Sport. Sebastiano Esposito sta facendo benissimo a Empoli: con quello classico dell'ex a San Siro, sono diventati già 10 i gol stagionali. E così i toscani vanno verso il riscatto, fissato sui 5 milioni. E i nerazzurri? Detengono solo un 20% sulla possibile rivendita.

Su di lui Napoli e Roma. Esposito farebbe comodo a Inzaghi, ma a questo punto si profila un'eventuale spesa consistente per riportarlo a Milano. "Dipenderà anche dalla volontà dello stesso Sebastiano, che in nerazzurro si è messo per la prima volta in luce tra i grandi, quando aveva ancora 17 anni. In panchina, però, allora c’era proprio quel Conte che oggi guida il Napoli e a cui non dispiacerebbe avere nuovamente a disposizione il talento nato a Castellamare di Stabia", scrive il CdS.

In realtà, Esposito si affacciò in prima squadra già con Spalletti, con il quale esordì in Europa League contro l'Eintracht Francoforte (14 marzo 2019).