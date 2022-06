Nei prossimi giorni, prima di staccare per ricaricare le pile dopo la prima, intensa stagione alla guida dell'Inter, Simone Inzaghi incontrerà di persona la dirigenza del club per sistemare il suo rinnovo di contratto al quale stanno lavorando gli avvocati di entrambe le parti. "Al termine della scuola che il figlio frequenta, Inzaghi lascerà Milano per le vacanze e, anche se i contatti telefonici saranno continui, l'occasione di vedersi faccia a faccia verrà colta", scrive il Corriere dello Sport.