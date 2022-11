Il futuro di mezza Inter è in sospeso, scrive oggi il Corriere dello Sport. Il riferimento è ai nove giocatori in scadenza di contratto a cui vanno aggiunti i tre in prestito, tutti in esaurimento a fine stagione. Insomma, non c'è solo la questione Skriniar da sistemare in Viale della Liberazione, come fatto notare da Beppe Marotta mercoledì scorso: "meriterebbero tutti di essere confermati ma le logiche aziendali non ce lo consentono". Insomma, per stessa ammissione dell'ad, alcuni elementi della rosa di Simone Inzaghi saluteranno Milano a luglio: è il caso, per esempio di Roberto Gagliardini, per il quale sono pochi i margini per una conferma. Addio certo anche per Dalbert, che, anzi, dovesse ristabilirsi in tempo dal problema al ginocchio, potrebbe fare le valigie già a gennaio.

Resta in bilico il destino di Romelu Lukaku, il 'caso più spinoso da definizione' del quotidiano romano: la dirigenza passerà ai fatti rinnovando il prestito, Chelsea permettendo, solo se il belga darà prova di aver ritrovato la sua efficienza, fisica e tecnica.