Recap anche del Corriere dello Sport in merito alla giornata pienissima di ieri in casa Inter considerando il lunghissimo summit mercato tra proprietà, dirigenza e allenatore. Le linee guida sono state tracciate: la squadra sarà potenziata, ma sarà necessario un grosso sacrificio: c'è la necessità di incassare 60 milioni per sistemare i conti. Tutte le offerte saranno prese in considerazione e valutate. "Inzaghi ha sottolineato l’importanza di Lautaro come uomo-gol e la difficoltà nell’individuare un sostituto adeguato. Tanto più che un anno fa si era ritrovato a dover fare a meno di Lukaku - si legge -. La sensazione, dunque, è che per la cessione pesante si privilegerà il reparto arretrato, quindi uno tra Skriniar e, soprattutto, Bastoni". Anche De Vrij dovrebbe lasciare Milano, mentre è certo l'arrivo di Bremer.