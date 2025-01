Patrick Dorgu è senza dubbio l'uomo in più di questo Lecce, ma attenzione alle voci di mercato che potrebbero anche condizionare le scelte di Giampaolo.

Secondo quanto riferito oggi dal Corriere dello Sport, infatti, ieri è arrivato l'atteso rilancio del Manchester United che fa vacillare il club salentino: l'offerta è salita fino a 32 milioni di euro più bonus che si avvicinano ai 40 richiesti dai giallorossi. Il sì di Dorgu all'operazione c'è già da tempo, ora bisogna capire l'evoluzione delle prossime ore e se il tecnico abruzzese potrà contare sull'esterno danese per il match contro l'Inter o se, considerando la trattativa avanzata con i Red Devils, non sceglierà di non rischiarlo.