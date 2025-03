Dopo primi mesi difficili, Lautaro è tornato leader e goleador. Capitano vero. Tanti gli obiettivi in agenda: scudetto, Champions, Coppa Italia, Mondiale per club... Si parte dall'Atalanta.

"Inzaghi ha bisogno dei suoi gol - sottolinea il Corriere dello Sport -. Ne ha bisogno in maniera particolare negli scontri diretti e nelle grandi sfide che attendono la squadra nerazzurra. Finora, infatti, il Toro ha lasciato un po’ a desiderare. Ha trovato la rete solo contro il Milan, in finale di Supercoppa: una rete illusoria, visto che poi è stato il Diavolo a trionfare. Già domenica, dunque, avrà la chance per riprovarci, contro quell’Atalanta a cui ha già rifilato 6 dispiacere in 13 incroci. Ma sarà in ogni caso solo un primo passo, visto che, in rapida successione, ad aprile, si troverà davanti ancora il Milan (Coppa Italia) e poi il Bayern. Riuscirà ad incornarli?".