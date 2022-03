Inzaghi si affida a Lautaro Martinez per far male a Juric: il Toro contro... il Toro. L'argentino è reduce dai tre centri contro la Salernitana e dal tracciante illusorio di Anfield. Dopo un periodo opaco, Lautaro ha ripreso a segnare con regolarità e adesso non intende più fermarsi fino a maggio. "Adesso c’è il campionato, più il dentro o fuori di un altro derby di Coppa Italia per lasciare il segno: Lautaro ha messo tracce di sé ovunque ma l’unico ad aver segnato in tutte le competizioni finora è Sanchez - ricorda Tuttosport -. Un motivo in più, se si tratta di sfoderare altri gol da parte dell'argentino. La notte di Anfield, al di là dell’eliminazione, ha caricato a pallettoni Lautaro Martinez. Che resta un caposaldo di questa Inter, capace di risolvere il problema del gol. E sempre aggrappata a un Toro che va alla decisa ricerca di continuità".