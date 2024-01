Se la Fiorentina è una delle vittime preferite di Lautaro, anche per Thuram è una squadra che evoca dolci ricordi. Proprio contro i viola, infatti, il francese ha trovato il suo primo gol in Italia e pure il suo primo assist per il compagno di reparto nel 4-0 dell'andata a San Siro.

L'intesa tra i due - come sottolinea il Corsport - fluisce con naturalezza e anche la Supercoppa l'ha confermato. Thuram vuole ritrovare freddezza sotto porta dopo i gol falliti in Arabia con il Napoli, mentre Lautaro vuole mettersi alle spalle le dicerie di questi giorni come sempre con prestazioni sul campo. Per entrambi l'obiettivo resta lo scudetto.