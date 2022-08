Se da una parte si perde Henrikh Mkhitaryan per le prossime partite (Spezia e Lazio di certo, probabilmente la Cremonese e poi si vedrà per il derby) dall'altra Inzaghi incassa una buona notizia per la difesa. Danilo D'Ambrosio, scrive oggi il Corriere dello Sport, si è regolarmente allenato nella giornata di ieri dopo il Ferragosto di riposo concesso dal tecnico.