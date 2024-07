Altro che mercato chiuso. Il ko di Buchanan costringe l'Inter a rivedere i piani estivi e torna l'idea di un innesto in difesa, con Carlos Augusto "liberato" per alternarsi con Dimarco come quinto a sinistra.

Come conferma il Corriere dello Sport, in viale della Liberazione si torna a parlare di Hermoso, profilo che piace pure al Napoli (come Buongiorno...). Il difensore spagnolo è appena uscito dal contratto con l’Atletico Madrid, ma è ancora senza una nuova squadra. Dal punto di vista tecnico - spiega il quotidiano romano -, il giocatore è molto apprezzato sia in viale Liberazione sia alla Pinetina e sarebbe perfetto per fare il braccetto sinistro, come ha già fatto con Simeone. Ci sono, però, un paio di ostacoli: l’ingaggio e le commissioni.

Ad ogni modo, l'Inter sta lavorando su più fronti, come confermato dalla riapertura del file Buongiorno: in questo caso, però, servirebbe una cessione importante. In uscita potrebbe esserci De Vrij, che ha richieste dall'Olanda e dall'Arabia.