Seguendo le linee dettate dalla nuova proprietà Oaktree, l'Inter è già al lavoro per il futuro del club. In tal senso - come conferma il Corriere dello Sport - i nerazzurri hanno in agenda un incontro con Ignacio Astore, presidente del Newell's Old Boys, arrivato a Milano proprio per trattare due baby talenti argentini: si tratta di Tomas Perez, centrocampista classe 2005, e Mateo Silvetti, esterno offensivo classe 2006.

Le parti si stanno parlando per capire su quali basi intavolare la trattativa. Non è escluso che entrambi o uno dei due ragazzi possa essere lasciato per altri sei mesi in patria, anziché chiudere subito l’operazione e girare poi in prestito i giocatori a qualche squadra italiana. L’obiettivo principale è di averli a disposizione per la prossima stagione, aggregandoli così alla rosa dell’Inter under 23 che vedrà la luce entro l’estate. Nelle scorse settimane, Dario Baccin, braccio destro di Piero Ausilio, era andato in Sud America proprio a caccia di giovani talenti.