"Una rivincita mondiale". Il Corriere dello Sport sintetizza così la sfida di questa tra Kolo Muani e Lautaro Martinez, avversari in Juventus-Inter a distanza di due anni e due mesi da Qatar 2022, quando nella finale di Coppa del Mondo l'attaccante francese si fece chiudere la porta in faccia dal Dibu Martinez nei tempi supplementari mentre il Toro riuscì ad alzare al cielo il prestigioso trofeo dopo i rigori.

Questa sera, però, lo scenario e la posta in palio saranno ovviamente diversi. "Dalla Nazionale si passa al club, cambiano le casacche, ora lui veste di bianconero mentre il bomber della Selecciòn indossa il nerazzurro, e cambiano gli obiettivi, il quarto posto per la Juve e lo scudetto per l’Inter - scrive il Corsport -. Kolo Muani, in ogni caso, avrà certamente un desiderio di rivalsa su Lautaro nel suo primo derby d’Italia".