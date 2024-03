Al netto dei meriti di Oblak, l'Inter esce dalla Champions anche a causa di una carenza evidente: mancano specialisti dagli undici metri.

Come sottolinea il Corsport, solo Calhanoglu e Acerbi sono riusciti a segnare dal dischetto. Mkhitaryan, Barella e Dimarco erano già usciti e non hanno potuto calciarli, Arnautovic e Carlos Augusto erano assenti.

E se per Lautaro l'errore dagli 11 metri purtroppo non è una novità (15 realizzati su 24), non sono andati meglio Klaassen e Sanchez, anche loro non specialisti. Il cileno, compresa la nazionale, ha realizzato appena 10 rigori su 22, mentre l'olandese non tirava un rigore in una partita ufficiale da oltre tre anni: l’ultimo nell’ottobre 2020 in Eredivisie con l’Ajax. Il curriculum del centrocampista olandese dice 10 gol a fronte di 6 errori.