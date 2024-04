Sia il Corriere dello Sport che Tuttosport questa mattina concordano sulla volontà di Alessandro Buongiorno di vestire di nerazzurro in caso di addio al Torino. Nel caso del quotidiano romano, c'è una specifica importante riguardo alla situazione di Valentin Carboni.

L'argentino, infatti, difficilmente potrà essere considerato come una possibile contropartita tecnica, questo per una motivazione su tutte. La sua valutazione, ad oggi, è infatti già talmente alta da rendere impossibile o quasi la recompra. Discorso che non si applica, per esempio, a Esposito (dello Spezia), Satriano e Oristanio.