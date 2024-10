Anche il Corriere dello Sport conferma: per Callhanoglu, niente Champions e anche la Juve è a forte rischio. Inoltre, domani contro lo Young Boys, non ci saranno neppure Acerbi e, per precauzione, Asllani. Rientrerà almeno Zielinski.

Tornando a Calhanoglu - secondo il quotidiano romano -, in vista del derby d'Itali, il turco verrà considerato abile e arruolabile solo se sarà in grado di giocare dall’inizio. Altrimenti, tanto vale che resti out e, in tal caso, con ogni probabilità, verrà risparmiato anche per la trasferta di Empoli. Troppo importante, a quel punto, il doppio confronto con Arsenal e Napoli.



Per Acerbi, che oggi svolgerà gli esami, l'auspicio è che si sia fermato in tempo e che, quindi, il fastidio avvertito ai flessori della coscia sinistra non nasconda un guaio serio. Per domani, puntano ad una maglia da titolare Taremi, Bisseck e Carlos Augusto. Spera anche Arnautovic. Mentre per Martinez possibile debutto tra i pali della porta nerazzurra nella sfida con il Venezia del 3 novembre prossimo.