Bologna falcidiato dalle squalifiche in vista dell'Udinese: fuori Arnautovic, Soumaoro e Medel. Quest'ultimo, fermato due turni, salterà anche il recupero con l'Inter. Ma il club rossoblu, affidandosi all'avvocato Grassani, intende fare ricorso, come riferisce il Corriere dello Sport: "Nel comunicato ufficiale del giudice sportivo, e dunque neanche nel referto arbitrale, sono riportati insulti da parte del difensore rossoblù, che ha ricevuto anche un’ammenda di 5mila euro, a Sacchi - si legge -. Il club non giudica così grave il comportamento del suo giocatore e si proverà dunque a fare leva su questo per chiedere il dimezzamento della squalifica, da due a una giornata. La decisione degli organi competenti sul ricorso dovrà arrivare prima del recupero di campionato con i nerazzurri".