Thiago Motta non cambia. Il Bologna che domani al Dall'Ara ospietrà l'Inter non dovrebbe essere troppo diverso da quello che ha portato a casa i tre punti contro la Samp. In settimana sono tornati in gruppo Soumaoro e Sansone, che ha dovuto saltare le ultime sedute a causa della febbre ma che domani sarà arruolato alla squadra: con Zirkzee e Arnautovic ai box l'unica punta a disposizione è Barrow. Anche se non pienamente recuperato, dunque, Sansone sarà tra i rossoblu.