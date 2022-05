Juventus-Inter si avvicina e prosegue la caccia al biglietto per la finale di Coppa Italia in programma mercoledì sera all'Olimpico di Roma. Secondo il Corriere dello Sport si arriverà ad oltre 4 milioni di euro d’incasso, "con tanto di record per una finale e forse per l’intera manifestazione (da battere i 4,15 milioni del recente derby della Madonnina, Inter-Milan 3-0)".

Scontato il tutto esaurito, con tanti vip sugli spalti come Totti, Vieri, Ferrara e Toni. Tra le iniziative previste ci sarà anche l’asta delle maglie utilizzate dalle due formazioni: organizzata dalla Lega ed Ebay, raccoglierà fondi da devolvere in beneficenza all’Airc e a Save the Children. "Il pre partita sarà animato dai collegamenti dei The Jackal su Canale 5, mentre in campo si svolgerà la finale della Junior Team Cup - si legge -. Altra curiosità: prima del fischio d’inizio i due capitani si scambieranno... i Token dell’Inter e della Juventus. Entrambi sono targati Socios.com, main sponsor della finale oltre che sponsor di maglia dei nerazzurri fino al termine della stagione (sarà sostituito da DigitalBits). La produzione televisiva si avvarrà di oltre 30 telecamere tra le quali la Buggy-cam denominata “Frecciarossa Cam”. Per non rovinare il manto erboso dell’Olimpico, le due squadre svolgeranno martedì gli allenamenti di rifinitura nei rispettivi centri sportivi. A Roma solo le conferenze stampa".