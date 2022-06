Il dossier di mercato su Paulo Dybala rimane sul tavolo della dirigenza dell'Inter, la quale vuole che l'argentino vincoli una fetta consistente del suo salario non alle vittorie di squadra ma al numero di presenze alla luce dei problemi fisici avuti negli ultimi tempi. Quindi non può bastare la sola partenza di Sanchez (che ha rifiutato il Villarreal e sogna il Barcellona), con buonuscita, per spalancare le porte all'arrivo dell'ex Juve in nerazzurro. "A un certo punto l'Inter sarà costretta a scoprire le sue carte - si legge sul Corriere dello Sport -. Correrà il rischio di non avere Dybala o invece, sommati i vari risparmi di stipendi (Perisic, poi Skriniar e Sanchez, quando saranno ceduti, più Vidal, Vecino, Ranocchia, Kolarov ecc) e considerati i vari aumenti (11 milioni lordi di Lukaku, i 3 netti di Onana e i 3,6 di Mkhitaryan, ma pure gli incrementi ricevuti al momento del rinnovo da Bastoni, Barella, Brozovic, Dimarco e Martinez), cercherà un accordo con la Joya e tessererà il quinto attaccante tenendo anche Dzeko?".