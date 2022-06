Se per molti ormai Paulo Dybala è a un passo dall'Inter, per un affare praticamente chiuso, secondo il Corriere dello Sport c'è ancora una certa distanza tra le parti e la trattativa è ancora in alto mare. "Tra domanda e offerta resta un margine di differenza, tanto che non sembra così imminente un nuovo confronto diretto - si legge oggi -. Ieri, peraltro, Antun, l’agente della Joya, è transitato da Milano (appuntamento con l’avvocato Ferrari), ma poi è rientrato a Torino. Certo può sempre avvenire un’accelerazione improvvisa e, a quel punto, sarebbe automatico ritrovarsi nuovamente attorno a un tavolo. Tutto lascia credere, però, che i tempi non siano ancora maturi". Il Corsport sottolinea come i 5,5 milioni più 1,5 di bonus offerti dall'Inter vengano visti come un ridimensionamento da parte del calciatore, che vorrebbe essere equiparato a Brozovic e Lautaro come base fissa. E si torna al fare il nome dell'Atletico Madrid come possibile alternativa, sebbene in questo momento gli spagnoli non sono in grado di avanzare offerte. Un accordo con l'Inter, insomma, appare possibile. Ma a quali condizioni?