L'accordo tra Denzel Dumfries e l'Inter per il rinnovo del contratto è totale. Nelle ultime ore è arrivato il sì dell'olandese per prolungare l'accordo in scadenza nel 2025: l'annuncio verrà dato nei prossimi giorni, conferma il Corriere dello Sport. L'ex PSV percepirà un ingaggio da 4 milioni di euro all’anno (rispetto ai 2,5 attuali), con il club nerazzurro che avrà ancora la possibilità di usufruire del Decreto Crescita (il lordo si aggira sui 5,2 milioni). Il nuovo contratto andrà in scadenza nel 2028 e non ci sarà nessuna clausola rescissoria.