Calma e gesso: Marcelo Brozovic sarà regolarmente in campo oggi a Udine. Lo conferma anche il Corriere dello Sport. "Contro il centrocampo di sostanza dei bianconeri, il maratoneta croato può essere decisivo - si legge -. E' innegabile che quando Marcelo "gira", l'Inter è un'altra squadra. Facile immaginare che Sottil farà di tutto per fermarlo e per andare a pranzo, dopo le 14,30, continuando a guardare Inzaghi dall'alto in basso".