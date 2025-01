Bisseck definitivamente recuperato e di nuovo in gruppo: questa era la notizia attesa da tanto da Inzaghi che finalmente può mettere alle spalle quell'emergenza difensiva che durava ormai da metà novembre. Il tedesco - come conferma il Corriere dello Sport - domani andrà in panchina e sarà a disposizione in caso di necessità o qualora il tecnico volesse fargli riassaporare il campo in vista dei prossimi impegni.

Lo stop di Acerbi ha portato a un uso costante di De Vrij che avrebbe bisogno di riposo: Bisseck potrebbe, nel caso, anche piazzarsi in mezzo alla difesa al posto del neerlandese. Per il resto, Darmian al posto del diffidato Dumfries e Zielinski in regia. Inzaghi valuta anche un possibile riposo per Dimarco e Lautaro: pronti Carlos Augusto e Taremi. La prossima settimana sarà quella dei rientri di Calhanoglu e Acerbi: per entrambi si procederà con la massima cautela, secondo il quotidiano romano è azzardato pensare possano partire dal 1' con il Milan.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.