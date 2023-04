"A questo punto manca soltanto Dzeko". Oggi il Corriere dello Sport sottolinea come, dopo il ritorno al gol di Lautaro, Correa e Lukaku, Inzaghi non aspetti altro che una nuova esultanza del bosniaco, a digiuno dalla Supercoppa di Riad. "La verità è che, dopo aver tirato la carretta per mesi, compensando al meglio l’assenza dell’infortunato Big Rom, l’ex-Roma ha dovuto pagare il conto alla stanchezza". E infatti a Empoli è rimasto in panchina senza mettere piede in campo per la prima volta in stagione.