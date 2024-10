Archiviato il pirotecnico 4-4 con la Juventus, l'Inter si è già sintonizzata sul prossimo impegno di domani a Empoli. Anche il Corriere dello Sport preannuncia un turnover massiccio per il match del Castellani.

La partita con la Juve è stata molto dispendiosa e ha lasciato scorie soprattutto in qualche nerazzurro come De Vrij e Dimarco. Per questo motivo, il quotidiano romano prevede Bastoni spostato in mezzo e Bisseck sul centro-sinistra con Pavard dall'altra parte a completare la difesa. Darmian quinto a sinistra, dal 1' anche Asllani (sperando sia totalmente recuperato) e Frattesi. E davanti Taremi con Thuram. Restano ai box Acerbi, Calhanoglu e Carlos Augusto.



PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Bastoni, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Asllani, Barella, Darmian; Taremi, Thuram.