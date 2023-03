De Vrij è già tornato in Italia (imminente la nascita del figlio), mentre Acerbi e Darmian ultimeranno stasera gli impegni con l'Italia. Inzaghi incrocia le dita: in vista della Fiorentina, ci sono diverse valutazioni da fare per il reparto difensivo e per quello degli esterni tra infortuni, acciacchi e squalifiche. "Tra terapie e lavoro personalizzato, bisogna capire chi è più avanti nel recupero in modo da partire dall’inizio sabato - spiega il Corriere dello Sport -. Sia Dimarco che Gosens - nessuno dei due preoccupa, come Bastoni - si sono allenati a parte. Da domani dovranno emergere indicazioni differenti, per non rischiare di trovarsi scoperti a sinistra.