"Marcelo Brozovic e Stanislav Lobokta, i cervelli di Inter-Napoli, sono fratelli, non solo perché condividono le stesse mansioni, ma soprattutto perché sono figli dello stesso padre calcistico: Luciano Spalletti. Brozo è nato proprio contro il Napoli, l’11 marzo 2018 - ricorda il giornalista -. Un mese esatto prima, il croato era stato sostituito tra i fischi al 58’ di Inter-Bologna dopo una delle sue non rare prestazioni indolenti. Uscendo dal campo Brozovic applaudì le tribune e fu sommerso dalla contestazione. La sua storia con l’Inter sembrava finita lì, poche settimane dopo il fallito trasferimento al Siviglia, saltato quando il centrocampista croato era praticamente già sull’aereo per l’Andalusia. Una storia di luci e ombre (più ombre), iniziata nel 2014 e caratterizzata da potenzialità inespresse e da una nebulosa identità tattica: mezz’ala? Trequartista? A volte, veniva pure utilizzato da esterno del 4-4-2, per necessità".

La svolta di Brozovic, però, arrivò proprio grazie a Spalletti l’11 marzo 2018, quando l'allora tecnico dell'Inter lo arretra in mediana, davanti alla difesa, al fianco di Gagliardini (4-2-3-1), e gli affida le chiavi della squadra. "Proprio contro una delle mediane più forti del campionato: Allan, Jorginho, Hamsik. A sorpresa, lo svampito Brozo gioca con una concentrazione feroce, regge il confronto con i palleggiatori di Sarri e stavolta vendemmia solo applausi. A fine stagione, partecipa da protagonista all’ottimo Mondiale russo della Croazia che arriva fino alla finale. È nato così il leader tecnico dell’Inter che conosciamo oggi, cresciuto ulteriormente sotto Antonio Conte e Simone Inzaghi. Reduce da un altro Mondiale da podio, Marcelo Brozovic sta rifinendo la propria condizione per esserci il 4 gennaio in Inter-Napoli, che è stata la sua culla e determinerà le percentuali di scudetto dei nerazzurri".