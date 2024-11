Blerim Dzemaili, ex centrocampista svizzero con una lunga militanza in Serie A, parla alla Gazzetta dello Sport della corsa scudetto. "Credo che l’Atalanta sia con l’Inter e il Napoli nel gruppo delle favorite. La squadra di Gasperini ha una qualità straordinaria in ogni reparto e può usufruire di rotazioni di altissimo livello", assicura. "Dopo che ha stravinto l’Europa League non vedo perché porsi limiti. La Champions ha un altro livello, però può giocarsela con tutti in una partita secca".